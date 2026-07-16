Visites guidées du Temple du Marais, Temple du Marais, Paris

Informations pratiques

Visites guidées du Temple du Marais Samedi 19 septembre, 10h00 Temple du Marais Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Visite guidée de l’Église devenu Temple, avec possibilité de voir des éléments rarement montrés au public (crypte, peintures XVIIe, sculpture révolutionnaire…). Le bâtiment a d’abord été la Chapelle du couvent de la visitation, dessinée par François Mansart et construite par Villedo au XVIIe siècle, il est devenu un Temple en 1802, c’est donc le premier temple protestant dans Paris. Les visites sont assurées par des guides-paroissiens du Temple. Le Temple du Marais est membre de l’EPUDF (église protestante unie de France). Visites en anglais, en allemand et en espagnol possibles.

Temple du Marais 17 Rue Saint-Antoine, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France +33142744082 https://temple.dumarais.fr https://www.facebook.com/TempleDuMarais/;https://twitter.com/templedumarais Temple du Marais, ancienne Chapelle du couvent de la visitation, construit au XVIIe siècle.

Visites l’après midi de chaque deuxième samedi du mois.

Visite commentée

©Templedumarais