Visites guidées église Saint-Lubin, Église Saint-Lubin et Saint-Jean-Baptiste, Rambouillet

Informations pratiques

Visites guidées église Saint-Lubin Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Lubin et Saint-Jean-Baptiste Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite à partir de 1868 par la volonté de ses habitants, de la communue et de son curé, la nouvelle église Saint-Lubin de Rambouillet a été dessinée par Anatole de Baudot, élève préféré de Viollet-Le-Duc. Progressivement embellie au fil du temps et au gré des circonstances, l’édifice offre une connexion symbolique dans la vie communale. C’est un lieu vivant ouvert à tous et à tous les âges de la vie qui brave les années et les intempéries. Un nouveau Christ néo roman, sculpté en 2025 par l’atelier Wattier (Aisne) et offert par les paroissiens, domine le chœur. Des visites à la carte vous sont proposées sur place par la commission paroissiale d’Art sacré.

Église Saint-Lubin et Saint-Jean-Baptiste Place Jeanne d’Arc, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0134573630 http://paroisserambouillet.fr En 1864, la municipalité ouvre un concours pour la construction d’une église en périphérie du bourg. Anatole de Baudot remporte la seconde épreuve à l’unanimité. L’édification s’étend de 1868 à 1871. Édifice de style néo-gothique inspiré du XIIIe siècle. Plan en croix latine avec nef à trois vaisseaux précédée d’un clocher-porche. Couvrement de voûtes annulaires ; emploi de colonnes en fonte recevant les arcs transversaux. Anatole de Baudot affirme les leçons du rationalisme violletleducien.

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©paroisse de Rambouillet