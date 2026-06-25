Visites guidées estivales de la ville de Pont-de-Vaux Port de Plaisance Place de Dornhan Pont-de-Vaux jeudi 25 juin 2026.

Pont-de-Vaux

Visites guidées estivales de la ville de Pont-de-Vaux

Port de Plaisance Place de Dornhan Office de tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:30:00

fin : 2026-08-21 09:30:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-20 2026-08-21

Voyagez dans l’histoire de la cité des ducs de Savoie pour décourvir son passé prestigieux. Terminez la visite par une dégustation de tarte bressane ! Départ de l’Office de Tourisme au port de plaisance.

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Port de Plaisance Place de Dornhan Office de tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 30 02 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com

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English : Summer guided visit of the town Pont-de-Vaux

Take a journey through the history of the city of the Dukes of Savoy to discover its prestigious past. End the tour with a tasting of tarte bressane! The tour departs from the Tourist Office at the marina.

L’événement Visites guidées estivales de la ville de Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux