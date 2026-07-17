Visites guidées et atelier créatif à la nouvelle salle de La Lune des Pirates, La Lune des Pirates – Grande Salle, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · La Lune des Pirates - Grande Salle · Amiens
Informations pratiques
Visites guidées et atelier créatif à la nouvelle salle de La Lune des Pirates Samedi 19 septembre, 14h00 La Lune des Pirates – Grande Salle Somme
20 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le tout nouvel équipement de La Lune des Pirates vous ouvre ses portes le samedi 19 septembre 2026 !
Découvrez en avant-première les coulisses de ce nouveau lieu emblématique du quartier Saint-Leu !
À travers des visites guidées proposées toutes les demi-heures, explorez les espaces habituellement réservés aux artistes et aux équipes techniques : scène, loges, régie, bar…
L’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire du projet, l’architecture du bâtiment et les métiers qui font vivre une salle de concerts au quotidien.
La visite terminée, place à la création ! Petits et grands pourront fabriquer la maquette de la grande salle de La Lune des Pirates et même repartir avec leur réalisation ! Un atelier libre, ludique, créatif et accessible à tous, sans inscription.
La Lune des Pirates – Grande Salle 58bis rue St-Leu, 80000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le tout nouvel équipement de La Lune des Pirates vous ouvre ses portes le samedi 19 septembre 2026 !
© Chartier-Corbasson
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