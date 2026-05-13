Visites guidées flash : les trésors du Musée, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris

Visites guidées flash : les trésors du Musée Samedi 23 mai, 19h30, 20h30, 21h30 Hôtel des Invalides – Musée de l’armée Paris

Limité à 20 personnes par créneau. Départ des visites : 19h30, 20h30, 21h30. Durée de la visite : 30 min. Lieu de départ : porche nord, accès par le 129 rue de Grenelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visites guidées flash : les trésors du Musée

Accompagné par un médiateur et à partir d’une sélection d’objets, laissez-vous surprendre par les exceptionnelles collections du Musée et le site des Invalides.

Informations pratiques

Départ des visites : 19h30, 20h30, 21h30

Lieu de départ : porche nord, accès par le 129 rue de Grenelle

Durée de la visite : 30 mn

Hôtel des Invalides – Musée de l’armée 129 rue de Grenelle, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 0144423877 https://www.musee-armee.fr Le musée de l’Armée se situe en l’Hôtel national des Invalides. Monument historique aujourd’hui, il a été édifié sur ordre de Louis XIV pour accueillir vétérans et soldats blessés de ses campagnes. Chef d’œuvre du style classique, grandiose, sobre et élégant, il est aujourd’hui un des grands monuments touristiques parisiens. Son célèbre Dôme doré abrite le tombeau de Napoléon Ier. Le musée de l’Armée occupe une vaste partie des Invalides. Il conserve et présente au public un ensemble exceptionnel d’œuvres et d’objets relatifs à l’histoire militaire de la France, depuis le Moyen Age jusqu’au XXIe siècle, qui en font un des principaux musées d’art et d’histoire militaire au monde. Métro La Tour-Maubour, Varenne, Invalides. RER C Invalides. Parking, stations de Vélib’ et de taxis à proximité. En voiture : Rond-point du Bleuet de France.

Visite commentée flash « Les trésors du Musée »

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