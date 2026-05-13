Visites guidées : Formes ouvertes, Institut suédois, Paris

Visites guidées : Formes ouvertes Samedi 23 mai, 18h00 Institut suédois Paris

Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Comme chaque année, la Nuit des musées offre l’occasion d’explorer tout ce qui se passe entre les murs de l’Institut suédois. Des visites guidées en continu vous font notamment découvrir l’exposition « Formes ouvertes » – Olle Bærtling en dialogue avec 7 artistes contemporain·es.

L’exposition présente près de trente années de création du peintre et sculpteur Olle Bærtling (1911-1981), figure iconique de l’abstraction, en dialogue avec les œuvres de sept artistes internationaux·les : Cécile Bart, Rana Begum, Ulla von Brandenburg, Jacob Dahlgren, Bernd Ribbeck, Bella Rune et Brooklin A. Soumahoro. À travers des approches et des médiums très différents, il⸱elles renouvellent l’art abstrait géométrique et interrogent sa pertinence aujourd’hui.

Des visites guidées d’une vingtaine de minutes vous sont proposées de 18h à 22h selon le rythme suivant :

18h // 18h30 // 19h // 19h30 // 20h // 20h30 // 21h // 21h30

Institut suédois 11 Rue Payenne, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33144788020 https://paris.si.se L’Hôtel de Marle, l’hôtel particulier construit à la fin du XVIe siècle, abrite l’Institut suédois depuis 1971. Il reste toujours un édifice unique à Paris pour son plafond peint d’origine ainsi que pour son escalier, sa façade et sa charpente dite “à la Philibert Delorme”, inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Métro : Saint Paul-Le Marais (ligne 1) et Chemin Vert (ligne 8). Bus : 29, 69, 76 et 96. Vélib : rue de la Perle, rue Saint-Gilles.

Visite commentée de l’exposition « Formes ouvertes » – Olle Bærtling en dialogue avec 7 artistes contemporain·es.

© Voyez-Vous (Laëtitia d’Aboville)