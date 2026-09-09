Visites guidées : la station, La Station, Saint-Omer
samedi 19 septembre 2026 · La Station · Saint-Omer
Informations pratiques
Visites guidées : la station 19 et 20 septembre La Station Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Édifiée en 1904 par l’architecte Clément Ligny, la gare de Saint-Omer impressionne par son architecture néoclassique inspirée des châteaux du XVIIe siècle. Ses façades en pierre, ses hautes toitures et ses verrières témoignent du prestige accordé à cet édifice à l’aube du XXe siècle.
Véritable moteur du développement de la ville, la gare a contribué à l’essor économique de l’Audomarois et à l’ouverture des faubourgs sur le centre-ville. Inscrite au titre des Monuments historiques en 1984, elle a fait l’objet d’une importante restauration. Depuis 2019, elle accueille La Station, un tiers-lieu dédié au numérique, à l’innovation et aux nouvelles formes de travail.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir librement ce bâtiment emblématique et son histoire.
La Station Place du 8 Mai 1945, St-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}]
Édifiée en 1904 par l’architecte Clément Ligny, la gare de Saint-Omer impressionne par son architecture néoclassique inspirée des châteaux du XVIIe siècle. Ses façades en pierre, ses hautes toitures …
©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine
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