VISITES GUIDÉES: LES SOUTERRAINS ALLEMANDS DE LA 2NDE GUERRE MONDIALE, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer
VISITES GUIDÉES: LES SOUTERRAINS ALLEMANDS DE LA 2NDE GUERRE MONDIALE, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer dimanche 26 avril 2026.
VISITES GUIDÉES: LES SOUTERRAINS ALLEMANDS DE LA 2NDE GUERRE MONDIALE Dimanche 26 avril, 10h00, 14h00 pont de la citadelle Pas-de-Calais
Visite guidée de 15 min | Gratuit | Jauge limitée à 18 personnes | Départ toutes les 20 minutes | Accès rue Carnot, fléchage depuis le pont à l’entrée de la Citadelle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00
pont de la citadelle rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Plongez au cœur de ce complexe souterrain allemand creusé sous la ville en octobre 1943 par l’organisation Todt. visite souterrains
Manon Herdier
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