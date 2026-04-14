VISITES GUIDÉES: LES SOUTERRAINS ALLEMANDS DE LA 2NDE GUERRE MONDIALE, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer

VISITES GUIDÉES: LES SOUTERRAINS ALLEMANDS DE LA 2NDE GUERRE MONDIALE Dimanche 26 avril, 10h00, 14h00 pont de la citadelle Pas-de-Calais

Visite guidée de 15 min | Gratuit | Jauge limitée à 18 personnes | Départ toutes les 20 minutes | Accès rue Carnot, fléchage depuis le pont à l’entrée de la Citadelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

pont de la citadelle rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Plongez au cœur de ce complexe souterrain allemand creusé sous la ville en octobre 1943 par l’organisation Todt. visite souterrains

Manon Herdier