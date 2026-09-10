Visites guidées : Moulin à Café, Théâtre La Barcarolle – Le Moulin à Café, Saint-Omer

Informations pratiques

Visites guidées : Moulin à Café 19 et 20 septembre Théâtre La Barcarolle – Le Moulin à Café Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Et si, le temps d’une visite, vous remontiez le temps jusqu’au cœur battant de Saint-Omer ? Sur la Grand’Place, derrière la façade majestueuse inspirée des villas italiennes de la Renaissance, se cache un joyau que peu de villes peuvent s’enorgueillir de posséder : un authentique théâtre à l’italienne, niché en plein centre d’un ancien hôtel de ville.

Poussez la porte, et laissez-vous surprendre. Sous une coupole ornée de peintures en trompe-l’œil, la salle vous enveloppe de son décor flamboyant : stucs dorés, balcons superposés à trois niveaux, motifs végétaux et visages sculptés qui semblent veiller sur chaque représentation depuis plus d’un siècle. On comprend vite pourquoi les Audomarois l’ont surnommée avec tendresse « le Moulin à café » !

Mais l’émotion ne s’arrête pas au rideau de scène. Aventurez-vous dans les dessous et les cintres du théâtre, là où subsiste une machinerie ancienne, rescapée intacte du temps et des transformations. Peu de lieux offrent la possibilité de toucher du doigt, aussi concrètement, la magie technique du spectacle vivant du 19e siècle.

Fermé aux spectacles pendant près de 30 ans, ce lieu unique a repris vie en 2019 après un chantier de restauration minutieux, qui a su préserver l’âme du bâtiment tout en le faisant entrer dans son époque.

Les Journées du Patrimoine sont l’occasion rêvée de découvrir ce que peu de visiteursvoient habituellement : les coulisses, la machinerie, les salles d’apparat où se mêlaient jadis pouvoir municipal et art dramatique. Une plongée patrimoniale et sensible, à vivre en famille ou entre amis, au cœur d’un des monuments les plus singuliers du Pays de Saint-Omer.

Théâtre La Barcarolle – Le Moulin à Café Place du Maréchal Foch, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33321889480 https://www.labarcarolle.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}] Le théâtre de Saint-Omer cesse d’accueillir des spectacles en 1973 et il faut attendre les années 2000 pour voir émerger l’esquisse de sa réouverture. Le déménagement des services municipaux dans l’ancien hôpital Saint-Louis en 2007 permet en effet de consacrer entièrement l’hôtel de ville à l’activité théâtrale. Depuis le 11 janvier 2019, la scène du théâtre est de nouveau investie. Le nouvel équipement est baptisé « le Moulin à café », en référence au surnom donné à l’hôtel de ville depuis bien longtemps. Il est aujourd’hui investi par la Barcarolle-Spectacle vivant Audomarois, l’établissement Public de Coopération Culturelle ayant en charge sa gestion et sa programmation.

Et si, le temps d’une visite, vous remontiez le temps jusqu’au cœur battant de Saint-Omer ? Sur la Grand’Place, derrière la façade majestueuse inspirée des villas italiennes de la Renaissance, se un …

©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine du Pays de Saint-Omer