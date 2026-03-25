Visites guidées théâtralisées : Découvrir l’existant, Chapelle des Récollets, Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Récollets · Mâcon
Informations pratiques
Visites guidées théâtralisées : Découvrir l’existant 19 et 20 septembre Chapelle des Récollets Saône-et-Loire
20-25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Groupement Archéologique du Mâconnais :
À la maison de l’archéologie, le GAM en collaboration avec Inrap présente l’exposition « les Gaulois du Val de Saône Mâconnais ». L’exposition retrace 60 ans de découvertes archéologiques qui ont permis de dévoiler le passé celtique de ce secteur du sud de la Bourgogne.
Polysémie Contemporaine :
Découvrir l’existant !
Promenons-nous dans la ville et ouvrons nos sens, parce que « Le patrimoine est plus que des vestiges du passé ». Il nous raconte ce que nous sommes et constitue notre mémoire collective, notre futur.
Une balade contée dans les rues de la ville avec la troupe mâconnaise « Le Théâtre de l’Inattendu ».
Rendez-vous Chapelle des Récollets, rue de Senecé, Mâcon
Chapelle des Récollets Rue de Senecé, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 04 79 15 »}]
Groupement Archéologique du Mâconnais :
©Françoise Thorineau
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