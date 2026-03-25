Visites guidées théâtralisées : Découvrir l’existant, Chapelle des Récollets, Mâcon

Informations pratiques

Visites guidées théâtralisées : Découvrir l’existant 19 et 20 septembre Chapelle des Récollets Saône-et-Loire

20-25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Groupement Archéologique du Mâconnais :

À la maison de l’archéologie, le GAM en collaboration avec Inrap présente l’exposition « les Gaulois du Val de Saône Mâconnais ». L’exposition retrace 60 ans de découvertes archéologiques qui ont permis de dévoiler le passé celtique de ce secteur du sud de la Bourgogne.

Polysémie Contemporaine :

Découvrir l’existant !

Promenons-nous dans la ville et ouvrons nos sens, parce que « Le patrimoine est plus que des vestiges du passé ». Il nous raconte ce que nous sommes et constitue notre mémoire collective, notre futur.

Une balade contée dans les rues de la ville avec la troupe mâconnaise « Le Théâtre de l’Inattendu ».

Rendez-vous Chapelle des Récollets, rue de Senecé, Mâcon

Chapelle des Récollets Rue de Senecé, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 04 79 15 »}]

Groupement Archéologique du Mâconnais :

©Françoise Thorineau