Visites guidées théâtralisées des archives Olga de Saint-Affrique – La Rochelle, Archives Olga de Saint-Affrique, La Rochelle

Informations pratiques

Visites guidées théâtralisées des archives Olga de Saint-Affrique – La Rochelle 19 et 20 septembre Archives Olga de Saint-Affrique Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites guidées théâtralisées par Raphaël le Mauve

À travers plusieurs figures historiques féminines du territoire, découvrez le rôle et les coulisses du service des Archives.

Quelles sont ses missions ? Quels documents y sont conservés et dans quelles conditions ? Comment travaillent les archivistes ? Cette visite théâtralisée vous invite à explorer les réponses à ces questions de manière vivante et originale.

Départs à 15h et 16h30, les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Durée : 45 minutes.

Réservation obligatoire.

Archives Olga de Saint-Affrique 25B avenue John Fitzgerald Kennedy 17000 La rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 51 53 91 https://www.larochelle.fr/action-municipale/ville-culturelle/les-archives-municipales [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/6126/81552 »}] Ouvert en septembre 2023, les Archives Olga de Saint-Affrique accueillent les archives municipales et communautaires de La Rochelle. Accès par bus : ligne Illico 2 – arrêt B. Giraudeau Archives ou ligne 6 – arrêt Kennedy. Station vélo Yelo : libre service vélos Espace Giraudeau. Parking gratuit espace Giraudeau.

Visites guidées théâtralisées par Raphaël le Mauve

©Julien CHAUVET – Ville de La Rochelle