Visites guidées « Tout se passe comme si j’étais sûre de m’en souvenir », Eglise Sainte Marie Madeleine, Lille

Visites guidées « Tout se passe comme si j’étais sûre de m’en souvenir » 15 avril et 2 mai Eglise Sainte Marie Madeleine Nord

Gratuit, sans réservation. Renseignements auprès du service Valorisation et Médiation du Patrimoine : 07 84 07 82 41 ou patrimoines@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T15:00:00+02:00 – 2026-05-02T15:30:00+02:00

L’artiste Martina Echeverria vous propose de découvrir le patrimoine lillois sous un nouvel oeil. en sa compagnie lors d’une visite guidée de 30 minutes. L’église Marie-Madeleine sera investie par le résultat des collectes photographiques de l’artiste et des enfants des écoles de Lille. Pour cette présentation, il s’agit d’une résurrection d’archives iconographiques, publiques et privées. Cette mise en commun renouvelle le regard porté sur la mémoire des quartiers et de leurs habitants.

Eglise Sainte Marie Madeleine 27 Rue du Pont Neuf, 59800 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Visites guidées avec l’artiste Martina Echeverria autour de la présentation de travaux d’élèves dans le cadre du dispositif ARTS et de son travail personnel sur la mémoire.

© Martina Echeverria