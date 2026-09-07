VISITES GUIDÉES : VISITE DES COULISSES DE LA BAPSO, Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer, Saint-Omer

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque et archives d'agglomération du Pays de Saint-Omer · Saint-Omer

Informations pratiques

VISITES GUIDÉES : VISITE DES COULISSES DE LA BAPSO 19 et 20 septembre Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Poussière, catalogage, désherbage, conservation… découvrez les coulisses de la bibliothèque. Une visite insolite pour comprendre les missions des agents et la conservation préventive des collections.

Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer 40 Rue Gambetta, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0374182100 https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 18 21 00 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.bibagglo@ca-pso.fr »}]

Poussière, catalogage, désherbage, conservation… découvrez les coulisses de la bibliothèque. Une visite insolite pour comprendre les missions des agents et la conservation préventive des collections.

©BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER