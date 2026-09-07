Visites insolites « Entre cour et jardins », Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers, Pont-Saint-Esprit

Informations pratiques

Visites insolites « Entre cour et jardins » 19 et 20 septembre Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers Gard

Gratuit. Places limitées – Réservez votre place le jour même, directement à l’accueil du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une déambulation vous invite à découvrir les jardins et les cours intérieures des hôtels particuliers Sibour et Lisleroy, éléments caractéristiques de l’architecture des hôtels particuliers français des XVIIe et XVIIIe siècles.

Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers 2 Rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit, France Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 0466391761 https://www.gard.fr/le-gard-pour-vous/les-musees-de-la-conservation-departementale-du-gard [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 39 17 61 »}] Somptueuse demeure médiévale appelée “Maison des Chevaliers” qui, d’après la tradition populaire, aurait accueilli les chevaliers de l’ordre du Temple à leur retour de Terre Sainte. Chacun d’eux y aurait peint son écu pour signaler son passage. Connue depuis le moyen âge pour la richesse de ses décors, la demeure appartenait à la famille des Piolenc, un riche et puissant lignage de marchands de blé de la vallée du Rhône. Au XIVe siècle, ils firent édifier une remarquable cour de justice au cœur de leur résidence, témoin de leur puissance et de leur attachement au pouvoir royal. En 1450, un peintre de retour de Toscane, où brillaient alors les feux de la Renaissance, décora leurs nouvelles salles d’apparat donnant sur le Rhône. Une restauration minutieuse a permis de rendre tout son lustre à la demeure médiévale et à ses exceptionnels plafonds peints qui servent aujourd’hui d’écrin aux collections du musée.

Une déambulation pour découvrir les jardins et cours intérieures des hôtels particuliers Sibour et Lisleroy sont des éléments caractéristiques de l’architecture des hôtels particuliers français du et…

© Conservation départementale du Gard