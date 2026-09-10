Visites Libres de la Citadelle, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Citadelle de Montreuil-sur-Mer · Montreuil-sur-Mer
Informations pratiques
Visites Libres de la Citadelle 19 et 20 septembre Citadelle de Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Citadelle de Montreuil-sur-Mer est une citadelle royale pré-Vauban du XVIᵉ siècle, construite sur les bases d’un château royal médiéval. Elle a fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques le 18 décembre 1926. Entre nature et fortifications, venez découvrir ce site historique, porte d’entrée du patrimoine de la Côte d’Opale.
Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0974985131
La Citadelle de Montreuil-sur-Mer est une citadelle royale pré-Vauban du XVIᵉ siècle, construite sur les bases d’un château royal médiéval. Elle a fait l’objet d’un classement au titre des monuments…
©Benoit Bremer
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