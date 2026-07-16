Visites libres des espaces de travail de la résidence Ciclic Animation, Ciclic – Animation, Vendôme

Informations pratiques

Visites libres des espaces de travail de la résidence Ciclic Animation 19 et 20 septembre Ciclic – Animation Loir-et-Cher

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites libres des espaces de travail de la résidence de cinéma d’animation de Ciclic Centre-Val de Loire. Rencontre avec les équipes de films en résidence.

Ciclic – Animation 3 allée de Yorktown, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 47 56 08 08 https://animation.ciclic.fr/ Dans l’objectif d’accompagner les films à toutes les étapes de leur fabrication, Ciclic a créé une résidence de tournage de films d’animation destinée aux réalisateurs français et internationaux. Après quinze années d’existence, Ciclic Animation a déménagé en 2015 pour s’installer dans l’écurie nord du quartier Rochambeau à Vendôme (Loir-et-Cher). C’est un véritable équipement culturel dédié au cinéma d’animation inédit en France puisqu’il combine l’accueil en résidence des professionnels du cinéma d’animation et une programmation organisée en saison culturelle pour le public vendômois.

Visites libres des espaces de travail de la résidence de cinéma d’animation de Ciclic Centre-Val de Loire. Rencontre avec les équipes de films en résidence.

© Ciclic