Visites libres et guidées de la chapelle de La Chartreuse de Champmol, Centre hospitalier La Chartreuse, Dijon

Informations pratiques

Visites libres et guidées de la chapelle de La Chartreuse de Champmol 19 et 20 septembre Centre hospitalier La Chartreuse Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez réaliser une visite commentée par groupes, par l’association des Amis de La Chartreuse de Champmol et vente d’ouvrages portant sur l’histoire et le patrimoine du CH La Chartreuse. Classée au titre des Monuments Historiques, la chapelle de la Chartreuse de Champmol fait partie des vestiges de l’ancienne Chartreuse fondée en 1383 par Philippe le Hardi, duc de Bourgogne comme nécropole dynastique des ducs de Valois.

Elle conserve un portail remarquable, réalisé entre 1388 et 1393 par Jean De Marville, puis Claus Sluter, figures majeures de la sculpture gothique bourguignonne. Ce portail constitue un témoignage exceptionnel de l’art du 14e siècle. La chapelle actuelle, construite au 19e siècle dans un style néogothique, a été édifiée sur l’emplacement de l’ancienne église des chartreux. Elle intègre le portail médiéval dans son architecture et témoigne de la continuité entre le site monastique d’origine et sa réutilisation à des fins hospitalières à partir du 19e siècle.

Centre hospitalier La Chartreuse 1 boulevard Chanoine Kir 21000 Dijon Dijon 21000 Fontaine-d’Ouche Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 11 44 http://www.destinationdijon.com En bus : Liane 3 direction Fontaine d’Ouche, arrêt CHS Chartreuse.

Visites commentées par groupes, par l’association des Amis de La Chartreuse de Champmol et vente d’ouvrages portant sur l’histoire et le patrimoine du CH La Chartreuse. Classée au titre des Monuments…

©CH La Chartreuse