Visites Nocturnes de la Tour de Vesvre Neuvy-Deux-Clochers
mercredi 19 août 2026 · Neuvy-Deux-Clochers
Informations pratiques
Neuvy-Deux-Clochers
Visites Nocturnes de la Tour de Vesvre
La Tour Neuvy-Deux-Clochers Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-26
À la tombée de la nuit, partez à la découverte de la Tour de Vesvre lors d’une visite nocturne.
Les mercredis 19 et 26 août 2026, découvrez la Tour de Vesvre à Neuvy-Deux-Clochers dans une ambiance différente à l’occasion de visites nocturnes proposées à 20h30. Une belle occasion d’explorer ce site patrimonial en soirée et de porter un nouveau regard sur les lieux. Sur réservation. .
La Tour Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 74 40 amis@latourdevesvre.fr
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English :
%C0As night falls, set out to explore the Vesvre Tower on a night tour.
L’événement Visites Nocturnes de la Tour de Vesvre Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-08-13 par OT BOURGES
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