Visites techniques guidées de l’Archipel, Théâtre de l’Archipel, Perpignan

Informations pratiques

Visites techniques guidées de l’Archipel 19 et 20 septembre Théâtre de l’Archipel Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sur réservation. Limité à 8 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez l’envers du décor du théâtre de l’Archipel lors d’une visite consacrée aux aspects techniques du spectacle vivant, accompagnée par l’un de ses régisseurs.

Théâtre de l’Archipel Avenue du maréchal Leclerc, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitanie 0468626200 http://www.theatredelarchipel.org [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 62 62 00 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatredelarchipel.org »}] L’Archipel est devenu une scène nationale en juin 2012, un label décerné par le ministère de la Culture et de la Communication à certains théâtres publics en France. Il n’y en a que 74 à ce jour dans tout le pays. Son objectif est d’être un lieu de production et de diffusion de créations contemporaines dans le domaine du spectacle vivant. Depuis le 1er janvier 2011, L’Archipel est un « Établissement Public de Coopération Culturelle » et regroupe un ensemble de salles dans la ville de Perpignan, comprenant le Grenat, le Carré et la salle de concert Elmediator.

Une visite proposée sous l’angle technique, accompagnée par l’un des régisseurs de l’Archipel, qui vous dévoilera l’envers du décor.

©Arnaud Le Vu _ Théâtre de l’Archipel