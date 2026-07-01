Visites théâtralisées d’Auzon le dernier rempart Auzon
jeudi 23 juillet 2026 · Auzon
Informations pratiques
Auzon
Visites théâtralisées d’Auzon le dernier rempart
place de la barreyre Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Le Dernier rempart
Visites théâtralisées et guidées du bourg d’Auzon avec la compagnie Lalumi-R et le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier
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place de la barreyre Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30 m.avont@haut-allier.com
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English :
The Last Bastion
Dramatized and guided tours of the town of Auzon with the Lalumi-R theater company and the Haut-Allier Region of Art and History
L’événement Visites théâtralisées d’Auzon le dernier rempart Auzon a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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