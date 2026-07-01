Informations pratiques

Auzon

Visites théâtralisées d’Auzon le dernier rempart

place de la barreyre Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Le Dernier rempart

Visites théâtralisées et guidées du bourg d’Auzon avec la compagnie Lalumi-R et le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier

.

place de la barreyre Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30 m.avont@haut-allier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Last Bastion

Dramatized and guided tours of the town of Auzon with the Lalumi-R theater company and the Haut-Allier Region of Art and History

L’événement Visites théâtralisées d’Auzon le dernier rempart Auzon a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne