Visitez « La maison d’en face », La Maison d’en face, Tonnerre

Informations pratiques

Visitez « La maison d’en face » 19 et 20 septembre La Maison d’en face Yonne

Réservation pour le concert de Joël Soichez, Christophe Coin et la flûtiste Amélie Michel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une maison du XVIIe siècle dans le centre ancien, en cours de restauration, qui accueille des artistes et musiciens. Exposition « Paysages de Bourgogne » d’Assunta Genovesio, qui est venue travailler « sur le motif » et s’est particulièrement intéressée à la représentation des toits de la ville ; présentation d’un pianoforte anglais de 1792 récemment restauré qui permettra de proposer des programmes de musique de chambre de la fin du XVIIIe – début XIXe siècle. Joël Soichez présentera le pianoforte et donnera un concert le 19 septembre avec le violoncelliste Christophe Coin et la flûtiste Amélie Michel.

La Maison d’en face 5 rue Jean Garnier, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 44 48 25 »}]

Une maison du XVIIe siècle dans le centre ancien, en cours de restauration, qui accueille des artistes et musiciens. Exposition « Paysages de Bourgogne » d’Assunta Genovesio, qui est venue travailler à…

©Anna Hartmann