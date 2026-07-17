Visitez l’Académie de Stanislas, fondée en 1750 par le duc de Lorraine Stanislas Leszczynski, Bibliothèque Stanislas, Nancy

Informations pratiques

Visitez l’Académie de Stanislas, fondée en 1750 par le duc de Lorraine Stanislas Leszczynski Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Stanislas Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Par un décret du 28 décembre 1750, Stanislas Leszczynski, roi de Pologne et duc de Lorraine et de Bar, établit à Nancy une bibliothèque publique et constitue un collège de censeurs chargé de choisir les livres de la bibliothèque et de décerner des prix, afin d’encourager la pratique des sciences, des arts et des belles-lettres en Lorraine.

Un an plus tard, le 27 décembre 1751, un édit de Stanislas confère un statut à la « Société royale des sciences et belles-lettres de Nancy », rebaptisée ultérieurement « Académie de Stanislas ». L’esprit de Stanislas, empreint des Lumières, a continué de régner dans l’académie tout au long de son histoire.

L’académie compte aujourd’hui 36 membres titulaires, ainsi qu’un nombre indéterminé d’associés-correspondants locaux, résidant à Nancy et dans ses environs. Elle comprend également des associés correspondants nationaux et internationaux.

Sa mission principale demeure inchangée : porter au plus haut niveau, en Lorraine, la vie littéraire, artistique et scientifique ; défendre et faire connaître les valeurs qui ont présidé à sa création, au siècle des Lumières, ainsi que celles qui ont toujours été, au fil de l’histoire, celles de la Lorraine.

La bibliothèque municipale de Nancy, quant à elle, héberge environ 400 000 documents, livres, cartes, plans et estampes, conservés dans des boiseries datant du XVIIIᵉ siècle. Elle est située dans un bâtiment du XVIIIᵉ siècle, remarquable par les boiseries de sa salle de lecture. Bibliothèque historique, de conservation et d’étude, elle a notamment pour mission la collecte, la valorisation et la conservation des documents lorrains.

Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas 54000 Nancy Nancy 54100 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 85 30 36 https://www.nancy.fr/culture/bibliotheques-mediatheques-de-nancy/bibliotheque-stanislas https://www.instagram.com/bibliotheque.stanislas/ La Bibliothèque Stanislas fait partie du réseau des bibliothèques de Nancy. L’une de ses missions principales est la collecte, la valorisation et la conservation des documents lorrains.

La première bibliothèque fut fondée par le duc Stanislas en 1750 ; elle se situait d’abord dans la galerie des Cerfs du palais ducal, puis dans une salle de l’Hôtel de Ville à partir de 1763. Elle y resta jusqu’à son transfert dans les bâtiments de la nouvelle université, afin de faciliter l’accès aux livres pour les professeurs. Ce transfert, prévu bien avant la Révolution, ne fut effectué qu’en 1794. Parallèlement, les locaux furent fermés au public jusqu’en décembre 1799.

Ces bâtiments, œuvres de l’architecte Charles Louis de Montluisant, inspecteur des Bâtiments et Usines du roi Louis XVI, furent construits entre 1770 et 1778, rue Stanislas, à la suite du transfert à Nancy de l’université des Jésuites de Pont-à-Mousson, par édit royal en juin 1769.

Les premières collections de la Bibliothèque municipale de Nancy proviennent principalement de la Bibliothèque Stanislas, des nombreux livres confisqués aux religieux pendant la Révolution, ainsi que de dons privés, assez nombreux au XIXᵉ siècle. Par ailleurs, la bibliothèque s’est développée au détriment de celles de Metz et de Strasbourg : tous les livres qui leur étaient destinés furent stockés à Nancy durant l’annexion, de 1871 à 1918. Bus : lignes Tempo 2, Tempo 4, Corol, 11 (arrêt Place Dombasle)

Par un décret du 28 décembre 1750, Stanislas Leszczynski, roi de Pologne et duc de Lorraine et de Bar, établit à Nancy une bibliothèque publique et constitue un collège de censeurs chargé de choisir …

©Académie de Stanislas