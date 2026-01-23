Visitez le Groupe Maintenance Réseaux de Reims et un poste électrique !, RTE – Réseau de Transport d’Electricité site de Reims, Reims

Informations pratiques

Visitez le Groupe Maintenance Réseaux de Reims et un poste électrique ! Samedi 19 septembre, 09h00 RTE – Réseau de Transport d’Electricité site de Reims Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Face au vieillissement des infrastructures énergétiques nationales et à l’accélération des aléas climatiques, la préservation et la modernisation du réseau de transport d’électricité constituent aujourd’hui un enjeu stratégique majeur pour la sécurité énergétique du pays.

Dans un contexte de changement climatique et d’électrification des usages, ce patrimoine industriel est confronté à des risques croissants : élévation de la température de l’air, sécheresses prolongées, vents extrêmes, feux de végétation, phénomènes orageux plus intenses. À cela s’ajoutent les effets mécaniques du vieillissement naturel des ouvrages (pylônes, câbles, isolateurs, télé conduite), dont certains atteignent ou dépasseront bientôt leur durée de vie nominale. Le réseau de transport d’électricité est donc un patrimoine exposé et vulnérable, qu’il convient d’adapter, de renouveler et de transmettre, plutôt que de le subir.

C’est pour répondre à l’ensemble de ces défis que s’inscrit le Schéma Décennal de Développement du Réseau (SDDR), feuille de route des investissements de RTE à l’horizon 2040. Il repose sur trois axes techniques majeurs :

• Renouveler les infrastructures existantes (23 500 km de lignes, 85 000 supports, systèmes de contrôle commande) afin de garantir leur tenue mécanique, leur capacité thermique et leur résilience face à une augmentation du climat estimée à +4 °C en 2100.

• Raccorder les nouveaux besoins industriels et les moyens de production bas carbone, essentiels à la décarbonation et à la réindustrialisation du territoire.

• Renforcer la colonne vertébrale du réseau, en privilégiant la modernisation ou le doublement des tracés existants afin de limiter l’emprise au sol et l’artificialisation des milieux.

Pour notre Groupe Maintenance Réseau (GMR) Champagne-Ardenne, cette vision prend une dimension très concrète. Notre patrimoine « électrique » cohabite chaque jour avec un autre patrimoine, tout aussi précieux : la nature. Nous avons installé des ruches, un hôtel à insectes et planté des arbustes mellifères pour offrir nourriture et refuges aux pollinisateurs. Un espace aménagé nous permet une gestion optimale de nos déchets, avec notamment un espace de compostage pour valoriser nos biodéchets. La Fête de la Nature, organisée tous les deux ans, mobilise également les collaborateurs autour d’un moment dédié à la protection des milieux naturels.

En tant qu’entreprise chargée d’une mission de service public, notre rôle est aussi de sensibiliser le grand public aux enjeux liés à ce patrimoine. Derrière chaque ligne, chaque poste et chaque intervention de maintenance se cachent des savoir-faire techniques, des métiers de l’ombre, des choix d’aménagement qui tiennent compte de la sécurité d’alimentation, de la transition écologique et la protection des milieux naturels.

Accueillir du public sur notre site à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, dont le thème est « Patrimoine en danger », sera l’occasion de faire découvrir les coulisses de ce patrimoine industriel essentiel, souvent méconnu, au travers de nombreuses activités ludiques. En ouvrant les portes de nos installations, nous contribuerons à faire du « patrimoine en danger » non pas une fatalité, mais un engagement collectif de protection et de transmission aux générations futures.

RTE – Réseau de Transport d’Electricité site de Reims Impasse de la Chaufferie 51100 Reims Reims 51100 Val de Murigny Marne Grand Est 0326055353 https://www.rte-france.com/ Gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, RTE garantit, à tout moment et avec la même qualité de service sur tout le territoire national métropolitain, l’alimentation électrique grâce à l’exploitation et au développement d’infrastructures à haute et très haute tension, de 63 000 à 400 000 volts. RTE pilote également en temps réel l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité. Le réseau, structuré autour de près de 100 000 km de lignes aériennes, 7 000 km de liaisons souterraines et de 2 900 postes électriques, forme la « colonne vertébrale » du système électrique national. Présence de parking, transports publics à proximité. Signalétique piétons et voitures.

Face au vieillissement des infrastructures énergétiques nationales et à l’accélération des aléas climatiques, la préservation et la modernisation du réseau de transport d’électricité constituent un à…

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