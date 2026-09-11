Visitez le siège du journal Le Monde, Le Monde, Paris

Informations pratiques

Visitez le siège du journal Le Monde 19 et 20 septembre Le Monde Paris

Limité à 20 personnes – des créneaux de visite seront proposés également sur place, tout au long du week-end

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Inauguré voici six ans, le siège du Groupe Le Monde, conçu par l’agence Snøhetta, s’est imposé comme la signature architecturale qui marque l’entrée dans le quartier Paris Rive gauche. Il ne se visite qu’une fois par an, en ce week-end de Journées du patrimoine.

En petits groupes, guidés par des journalistes de la maison, un représentant de la direction ou de l’agence Snøhetta, vous ferez halte dans plusieurs lieux emblématiques du quotidien : les bureaux, la salle de la conférence de rédaction, la terrasse et, en point d’orgue, le bureau d’Hubert Beuve-Méry, fondateur du journal il y a exactement quatre-vingts ans.

Les visites de l’immeuble sont organisées dans le cadre du Festival du Monde, qui se déroule du 18 au 20 septembre, parallèlement aux Journées du patrimoine.

Si les réservations sont complètes en ligne, des créneaux de visite seront proposés également sur place, tout au long du week-end, en accès libre.

Le Monde 67-69 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Salpêtrière Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival.lemonde.fr/ »}] [{« link »: « https://festival.lemonde.fr/ »}, {« link »: « https://festival.lemonde.fr/events/39-programme-2026?rdv=Visite+%2F+Journ%C3%A9es+du+patrimoine »}]

Visite commentée du siège du Groupe #Le Monde#

© Camille MILLERAND