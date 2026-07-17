Visitez l’Hôtel de Sully, Hôtel de Sully, Paris

Informations pratiques

Visitez l’Hôtel de Sully 19 et 20 septembre Hôtel de Sully Paris

Groupes de 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrez dans la demeure de Sully ! Cet hôtel particulier a été construit à partir de 1625 près de la place Royale (aujourd’hui place des Vosges) par Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559-1641). Il est resté dans la famille de Sully jusqu’au milieu du XVIIe siècle.

Il a reçu d’illustres visiteurs, comme Madame de Sévigné ou encore Voltaire !

Suivez la visite de l’appartement de la duchesse, espace uniquement accessible en visite guidée…

Hôtel de Sully 62 rue Saint-Antoine, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France 01 44 61 21 50 https://www.hotel-de-sully.fr

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© Léandre Guenard / Centre des monuments nationaux