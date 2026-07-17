Visitez l’Hôtel de Sully, Hôtel de Sully, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Sully · Paris
Informations pratiques
Visitez l’Hôtel de Sully 19 et 20 septembre Hôtel de Sully Paris
Groupes de 18 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Entrez dans la demeure de Sully ! Cet hôtel particulier a été construit à partir de 1625 près de la place Royale (aujourd’hui place des Vosges) par Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559-1641). Il est resté dans la famille de Sully jusqu’au milieu du XVIIe siècle.
Il a reçu d’illustres visiteurs, comme Madame de Sévigné ou encore Voltaire !
Suivez la visite de l’appartement de la duchesse, espace uniquement accessible en visite guidée…
Hôtel de Sully 62 rue Saint-Antoine, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France 01 44 61 21 50 https://www.hotel-de-sully.fr
Visite commentée
© Léandre Guenard / Centre des monuments nationaux
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