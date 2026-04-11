Angers

Visitez nos entreprises #11

Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24

Près de 230 entreprises ouvriront leurs portes pour les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire.

Des entreprises emblématiques du territoire aux sites exceptionnellement ouverts à l’occasion de l’événement. .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 44 63 49 contact@visiteznosentreprises.com

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English :

L’événement Visitez nos entreprises #11 Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers