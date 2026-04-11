Visitez nos entreprises #11 Angers
Visitez nos entreprises #11 Angers mercredi 14 octobre 2026.
Angers
Visitez nos entreprises #11
Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24
Près de 230 entreprises ouvriront leurs portes pour les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de la Loire.
Des entreprises emblématiques du territoire aux sites exceptionnellement ouverts à l’occasion de l’événement. .
Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 44 63 49 contact@visiteznosentreprises.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visitez nos entreprises #11 Angers a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Angers
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- ANGERS GEEKFEST 2026 – 2 JOURS – ENTREE GEEKFEST PARC DES EXPOSITIONS – DESTINATION ANGERS Angers 11 avril 2026
- ANGERS GEEKFEST 2026 – 1 JOUR – ENTREE GEEKFEST PARC DES EXPOSITIONS – DESTINATION ANGERS Angers 11 avril 2026
- Journées européennes des métiers d’art Galerie Confluence 12 Rue de la Motte, Savennières Angers 11 avril 2026
- Terra Nocta Terra Botanica Angers 11 avril 2026
- Angers Geekfest Angers 11 avril 2026