Visitez notre salle des coffres, Banque CIC EST – Salle des Coffres, Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Banque CIC EST - Salle des Coffres · Nancy

Informations pratiques

Visitez notre salle des coffres Samedi 19 septembre, 09h30 Banque CIC EST – Salle des Coffres Meurthe-et-Moselle

visite par groupe de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez notre salle des coffres de style Art nouveau / Art déco.

Banque CIC EST – Salle des Coffres 4 place André Maginot, 54000 Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est L’édifice fut construit dans le 1er quart du XXe siècle. La salle de coffres bancaires, de style Art nouveau, fut construite en 1906. Escaliers sans ascenseur.

Découvrez notre salle des coffres de style Art nouveau / Art déco.

© CIC EST