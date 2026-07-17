Visitez notre salle des coffres, Banque CIC EST – Salle des Coffres, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Banque CIC EST - Salle des Coffres · Nancy
Informations pratiques
Visitez notre salle des coffres Samedi 19 septembre, 09h30 Banque CIC EST – Salle des Coffres Meurthe-et-Moselle
visite par groupe de 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez notre salle des coffres de style Art nouveau / Art déco.
Banque CIC EST – Salle des Coffres 4 place André Maginot, 54000 Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est L’édifice fut construit dans le 1er quart du XXe siècle. La salle de coffres bancaires, de style Art nouveau, fut construite en 1906. Escaliers sans ascenseur.
Découvrez notre salle des coffres de style Art nouveau / Art déco.
© CIC EST
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Nancyphonies 2026 Soirée Lyrique Charlotte & Aäron Wajnberg Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy 17 juillet 2026
- Concert Métropolis Nancy 18 juillet 2026
- Concert PamPadam Variété Française & Internationale Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy 18 juillet 2026
- Concert Amours d’été Nuit chaude aux accents méditerranéens Rives de Meurthe Nancy 18 juillet 2026
- Spectacle, représentation Soirée Méditerranéenne L’Autre Canal Nancy 18 juillet 2026