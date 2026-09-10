Visitez une fonderie de cloches en activité, Les Saintiers Alsace-Lorraine et Fonderie Bollée-Calcatera, Strasbourg

Informations pratiques

Visitez une fonderie de cloches en activité Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 Les Saintiers Alsace-Lorraine et Fonderie Bollée-Calcatera Bas-Rhin

visite guidée par petits groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Première ouverture au public de nos ateliers à l’occasion des journées du patrimoine.

Découvrez notre activité de fondeurs de cloches et d’artisans campanaires.

Les Saintiers Alsace-Lorraine et Fonderie Bollée-Calcatera 110 route des romains 67200 Strasbourg Strasbourg 67200 Koenigshoffen Bas-Rhin Grand Est 03 88 30 06 60 http://lessaintiers.fr https://www.facebook.com/p/Soci%C3%A9t%C3%A9-Andr%C3%A9-Voegele-100063468245093/;https://www.instagram.com/lessaintiers/ Fonderie de cloches et artisan campanaire.

Nous fabriquons et restaurons des cloches et tous leurs accessoires, ainsi que beffrois, cadrans et horloges d’édifices.

Une des trois dernières fonderies de cloches encore en activité en France. Proximité de l’arrêt de tram Gruber, ligne F.

Première ouverture au public de nos ateliers à l’occasion des journées du patrimoine.

©Les Saintiers