Vitiloire Tours fête les Vins du Val de Loire et sa gastronomie

Boulevard Heurteloup Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le rendez-vous incontournable qui valorise les vins du Val de Loire et la gastronomie tourangelle. Cet événement convivial et de qualité, devenu le porte-parole d’un savoir-faire, propose une richesse culturelle, patrimoniale, gastronomique et l’art de vivre en Touraine.

Cette manifestation régionale qui réunit, à ciel ouvert et dans une ambiance conviviale, plus de 150 exposants, a pour but de promouvoir la viticulture et la gastronomie du Val de Loire et de permettre à chacun d’entre eux de proposer leurs spécialités et savoir-faire. 6 .

Boulevard Heurteloup Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 65 77 vitiloire@ville-tours.fr

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English :

The unmissable event that promotes the wines of the Loire Valley and the gastronomy of Touraine. This convivial and quality event, which has become the spokesperson for know-how, offers a wealth of culture, heritage, gastronomy and the art of living in Touraine.

L’événement Vitiloire Tours fête les Vins du Val de Loire et sa gastronomie Tours a été mis à jour le 2026-03-15 par Tours Val de Loire Tourisme