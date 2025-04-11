Vitiloire Tours fête les Vins du Val de Loire et sa gastronomie Tours
Vitiloire Tours fête les Vins du Val de Loire et sa gastronomie Tours samedi 30 mai 2026.
Vitiloire Tours fête les Vins du Val de Loire et sa gastronomie
Boulevard Heurteloup Tours Indre-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le rendez-vous incontournable qui valorise les vins du Val de Loire et la gastronomie tourangelle. Cet événement convivial et de qualité, devenu le porte-parole d’un savoir-faire, propose une richesse culturelle, patrimoniale, gastronomique et l’art de vivre en Touraine.
Cette manifestation régionale qui réunit, à ciel ouvert et dans une ambiance conviviale, plus de 150 exposants, a pour but de promouvoir la viticulture et la gastronomie du Val de Loire et de permettre à chacun d’entre eux de proposer leurs spécialités et savoir-faire. 6 .
Boulevard Heurteloup Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 65 77 vitiloire@ville-tours.fr
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English :
The unmissable event that promotes the wines of the Loire Valley and the gastronomy of Touraine. This convivial and quality event, which has become the spokesperson for know-how, offers a wealth of culture, heritage, gastronomy and the art of living in Touraine.
L’événement Vitiloire Tours fête les Vins du Val de Loire et sa gastronomie Tours a été mis à jour le 2026-03-15 par Tours Val de Loire Tourisme