Viva Argentina ! Des Chutes d’Iguazu à la Patagonie Loft Cinémas Châtellerault
Viva Argentina ! Des Chutes d’Iguazu à la Patagonie Loft Cinémas Châtellerault vendredi 11 décembre 2026.
Châtellerault
Viva Argentina ! Des Chutes d’Iguazu à la Patagonie
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 14:30:00
fin : 2026-12-11 16:00:00
Date(s) :
2026-12-11
André vous entraîne dans la danse et les histoires de l’Argentine profonde, de Salta à Jujuy, aux quartiers urbains de Buenos Aires. Misiones et le legs des indiens guaranis, les chutes d’Iguazú, les gauchos dans La Pampa, les glaciers gigantesques de Patagonie… Les ruines de Quilmes, comme les parcs chargés d’attraits géologiques et paléontologiques, racontent l’enfance de l’Argentine. Une chaude nuit de tango dans les milongas clôt l’aventure. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Viva Argentina ! Des Chutes d’Iguazu à la Patagonie
L’événement Viva Argentina ! Des Chutes d’Iguazu à la Patagonie Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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