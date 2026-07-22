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AGENDA · Valence

Vivaldi et moi LUX Scène nationale Valence

samedi 12 septembre 2026 · LUX Scène nationale · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
LUX Scène nationale
Adresse
36 boulevard du Général de Gaulle
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Vivaldi et moi

LUX Scène nationale 36 boulevard du Général de Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 19:50:00

Date(s) :
2026-09-12

Vivaldi et moi Film de Damiano Michieletto
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LUX Scène nationale 36 boulevard du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15  laurine.duglue@lux-valence.com

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English :

Vivaldi and Me ? A film by Damiano Michieletto

L’événement Vivaldi et moi Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme

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