AGENDA · Valence
Vivaldi et moi LUX Scène nationale Valence
samedi 12 septembre 2026 · LUX Scène nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Vivaldi et moi
LUX Scène nationale 36 boulevard du Général de Gaulle Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 19:50:00
Date(s) :
2026-09-12
Vivaldi et moi Film de Damiano Michieletto
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LUX Scène nationale 36 boulevard du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 laurine.duglue@lux-valence.com
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English :
Vivaldi and Me ? A film by Damiano Michieletto
L’événement Vivaldi et moi Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme
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