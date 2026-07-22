Vivaldi et moi LUX Scène nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Vivaldi et moi

LUX Scène nationale 36 boulevard du Général de Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12 19:50:00

Date(s) :

2026-09-12

Vivaldi et moi Film de Damiano Michieletto

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LUX Scène nationale 36 boulevard du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 laurine.duglue@lux-valence.com

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English :

Vivaldi and Me ? A film by Damiano Michieletto

L’événement Vivaldi et moi Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme