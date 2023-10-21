Vivre dans l’espace : l’humanité encapsulée, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Vivre dans l’espace : l’humanité encapsulée Samedi 21 octobre 2023, 16h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

Fin : 2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

1ère partie : table-ronde

L’humain s’oriente vers des séjours spatiaux de plus en plus longs. Comment transformer un vaisseau spatial en écosystème fermé autonome ?

Quel avenir pour cette humanité encapsulée ? Comment la vie dans l’espace nous interroge sur la gestion de notre propre planète ?

Avec :

– Chloé Audas, ingénieure, ESA

– Ségolène Guinard, anthropologue et philosophe, LLCP

– Claudie Haigneré, astronaute, ESA

– Cyprien Verseux, astrobiologiste, Centre de technologies spatiales appliquées et microgravité (ZARM), université de Brême, Allemagne.

2ème partie : L’astronaute et le jardinier (30min)

Lectures à deux voix mêlant poèmes contemporains, textes philosophiques et extraits de récits par la Compagnie Choses Dites.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/#activities-26 »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/activites-spectacles/conferences/humains-dans-lespace La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

L’humain s’oriente vers des séjours spatiaux de plus en plus longs. Comment transformer un vaisseau spatial en écosystème fermé autonome ? conférence astronomie

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