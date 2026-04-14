Vivre rue de Canteleu dans les années 1920-1930, Place Cormontaigne, côté rue d’Isly, Lille
Vivre rue de Canteleu dans les années 1920-1930, Place Cormontaigne, côté rue d’Isly, Lille jeudi 23 avril 2026.
Vivre rue de Canteleu dans les années 1920-1930 Jeudi 23 avril, 16h00 Place Cormontaigne, côté rue d’Isly Nord
Gratuit, sur réservation à partir du 2 mars
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00
Bien que d’origine ancienne, la rue de Canteleu va connaître un important remaniement pendant l’entre-deux-guerres. Elle abrite encore de nos jours une variété d’habitations : villas, maisons bourgeoises, Habitations à Bon Marché ou encore maisons ouvrières. Cette visite vous invite à lever le voile sur les modes de vie des habitants d’Esquermes au cours des années folles.
Place Cormontaigne, côté rue d’Isly Place Cormontaigne Lille Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26 »}]
Visite guidée de la rue de Canteleu, à la découverte des manières d’habiter à Lille dans les années folles.
© VAH – Ville de Lille
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