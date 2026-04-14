Vivre rue de Canteleu dans les années 1920-1930, Place Cormontaigne, côté rue d’Isly, Lille

Vivre rue de Canteleu dans les années 1920-1930 Jeudi 23 avril, 16h00 Place Cormontaigne, côté rue d’Isly Nord

Gratuit, sur réservation à partir du 2 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T16:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00

Bien que d’origine ancienne, la rue de Canteleu va connaître un important remaniement pendant l’entre-deux-guerres. Elle abrite encore de nos jours une variété d’habitations : villas, maisons bourgeoises, Habitations à Bon Marché ou encore maisons ouvrières. Cette visite vous invite à lever le voile sur les modes de vie des habitants d’Esquermes au cours des années folles.

Place Cormontaigne, côté rue d’Isly Place Cormontaigne Lille Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26 »}]

Visite guidée de la rue de Canteleu, à la découverte des manières d’habiter à Lille dans les années folles.

© VAH – Ville de Lille