Vivre sans bonheur et n’en point dépérir de Véronique Ovaldé avec Maëva Le Berre (violoncelle) Les Correspondances 2026 Petite salle du Théâtre Jean-le-Bleu Manosque
vendredi 25 septembre 2026 · Petite salle du Théâtre Jean-le-Bleu · Manosque
Informations pratiques
Manosque
Vivre sans bonheur et n’en point dépérir de Véronique Ovaldé avec Maëva Le Berre (violoncelle) Les Correspondances 2026
Petite salle du Théâtre Jean-le-Bleu 1 allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 19:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Proposition gratuite Places limitées.
Une mère qui colmate les brèches pour empêcher la famille de sombrer ; une femme douce, qualifiée de sainte , réduite au rôle de miss martyre .
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Petite salle du Théâtre Jean-le-Bleu 1 allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org
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English :
Free offer—Limited seats available.
A mother who patches up the cracks to keep the family from falling apart; a gentle woman, described as a “saint,” reduced to the role of a “martyr.”
L’événement Vivre sans bonheur et n’en point dépérir de Véronique Ovaldé avec Maëva Le Berre (violoncelle) Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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