Vivre sans bonheur et n’en point dépérir de Véronique Ovaldé avec Maëva Le Berre (violoncelle) Les Correspondances 2026 Petite salle du Théâtre Jean-le-Bleu Manosque

Informations pratiques

Manosque

Vivre sans bonheur et n’en point dépérir de Véronique Ovaldé avec Maëva Le Berre (violoncelle) Les Correspondances 2026

Petite salle du Théâtre Jean-le-Bleu 1 allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 19:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Proposition gratuite Places limitées.

Une mère qui colmate les brèches pour empêcher la famille de sombrer ; une femme douce, qualifiée de sainte , réduite au rôle de miss martyre .

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Petite salle du Théâtre Jean-le-Bleu 1 allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org

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English :

Free offer—Limited seats available.

A mother who patches up the cracks to keep the family from falling apart; a gentle woman, described as a “saint,” reduced to the role of a “martyr.”

L’événement Vivre sans bonheur et n’en point dépérir de Véronique Ovaldé avec Maëva Le Berre (violoncelle) Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque