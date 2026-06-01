« Vivre son homosexualité à Bordeaux (1870-1950) », Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

« Vivre son homosexualité à Bordeaux (1870-1950) » Mardi 16 juin, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T18:00:00+02:00 – 2026-06-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T18:00:00+02:00 – 2026-06-16T19:00:00+02:00

Les homosexuels entre 1870 et 1950 sont soumis à une régulation de leurs pratiques affectives et sexuelles.

Alors même que la morale, qu’elle soit religieuse ou républicaine, les condamne, les pouvoirs publics cherchent à trouver de nouveaux moyens de contrôle dans un monde de plus en plus sécularisé : c’est ainsi que la justice et la médecine s’emparent du sujet.

Comment, alors face à la régulation, les homosexuels agissent et interagissent dans l’espace bordelais ?

Quels sont les lieux privilégiés pour les rencontres ? Y a-t-il des modes ou des codes ?

Peut-on parler d’une « subculture »homosexuelle pour la ville de Bordeaux ?

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Du nouveau sur le passé : conférence de Marc Lamonzie (CEMMC) Du nouveau sur le passé Les rendez-vous du patrimoine

© F. Deval, mairie de Bordeaux