Voix & Corps mémoire-Hwessi(n) Royales, Bien Public, Bordeaux
Voix & Corps mémoire-Hwessi(n) Royales, Bien Public, Bordeaux jeudi 14 mai 2026.
Voix & Corps mémoire-Hwessi(n) Royales Jeudi 14 mai, 19h00 Bien Public Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T19:00:00+02:00 – 2026-05-14T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T19:00:00+02:00 – 2026-05-14T21:00:00+02:00
« Voix & Corps-mémoire » est un projet artistique participatif faisant résonner les mémoires africaines et diasporiques. L’artiste sera accompagnée de deux musiciens : Rija Randrianivosoa et Philippe Nalry.
Organisé par la Compagnie Résonance
Un évènement « Journées de la mémoire«
Bien Public 68 Quai Deschamps, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/journees-de-la-memoire-memoires-des-esclavages-de-labolition-des-resistances-et-des »}]
Compositions originales de Perrine Fifadji, inspirées de l’histoire du Bénin. jmbx26 bordeaux
Woodly Caymitte Filipo, Al Pouessi (dite Modeste Testas). Quai Louis XVIII, 2019. Photo F. Deval.
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