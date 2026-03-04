Voix-là #4 : KYUUBI feat. Vladivojna la Chia, Centre tchèque de Paris, Paris

Voix-là #4 : KYUUBI feat. Vladivojna la Chia Vendredi 13 mars, 19h30 Centre tchèque de Paris Paris

KYUUBI est un nouveau projet musical expérimental des musiciennes Vladivojna La Chia, Karolina Šustová et Tereza Čepková.

Elles explorent tous les paysages sonores, expérimentent avec la forme musicale, modulent, transforment et composent dans le présent. Pour ce faire, elles utilisent toutes sortes d’instruments analogiques, acoustiques et numériques, y compris divers objets et leurs propres corps. Synthétiseurs, basse électrique, violon électrique, chant lyrique. Le concert Kyuubi se situe à la croisée des genres entre bande originale de film fictif, musique du monde lo-fi et improvisation contrôlée.

Le groupe s’est formé lors d’une résidence à Fabrika Doubice à l’été 2024, lorsque la chanteuse et compositrice Vladivojna La Chia, avec ses collègues Karolina Šustová et Tereza Čepková, ont créé de nouveaux morceaux et décidé de s’affranchir des formes musicales traditionnelles et de toute contrainte.

Leur nouvel EP, Live At Fabrika Doubice, enregistré pendant leur résidence estivale sur le lieu de leur création, sortira en septembre.

Plein tarif: 15€ / Tarif réduit: 10€

Centre tchèque de Paris 18 Rue Bonaparte, 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France +33 (0)1 53 73 00 22 https://paris.czechcentres.cz/fr/ Le Centre tchèque de Paris est un institut culturel situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6ᵉ arrondissement. Il fait rayonner la culture tchèque en France à travers des expositions, concerts, conférences, lectures, cours de tchèque et bien plus encore. Il fait partie d'un réseau international de 26 Centres tchèques présents sur 4 continents.

Le 4e concert de la série Voix-là, consacrée aux artistes féminines, présentera KYUUBI, un trio de musiciennes multi-instrumentalistes. electronique concert

Centre tchèque de Paris