VooVanT présente son premier EP, EntreBleu – Folk – blues – chanson française Parc Georges Brassens PARIS
VooVanT présente son premier EP, EntreBleu – Folk – blues – chanson française Parc Georges Brassens PARIS samedi 25 avril 2026.
En duo avec son bassiste Serge Dejazz, VooVanT (guitare acoustique, chant) présente les chansons de son premier EP, Entrebleu, folk blues à la française, un zeste de pop, une pincée jazzy.
C’est l’histoire d’amours qui commencent mal, qui n’en finissent pas ou qui n’ont jamais commencé.
Où « je t’aime » rime avec « bye bye ».
Où l’on rêve une vie nature, dans le même village, sans aucune affaire, mais avec la manière.
Et comment ça finit ? Devinez quoi …
VooVanT présente son premier EP, EntreBleu. Premier extrait: « Pas de raison qu’on se pâme », disponible sur toutes les plateformes.
Le samedi 25 avril 2026
de 12h00 à 13h20
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T15:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T16:20:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T12:00:00+02:00_2026-04-25T13:20:00+02:00
Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS
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