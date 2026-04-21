VooVanT présente son premier EP, EntreBleu – Folk – blues – chanson française Parc Georges Brassens PARIS

En duo avec son bassiste Serge Dejazz, VooVanT (guitare acoustique, chant) présente les chansons de son premier EP, Entrebleu, folk blues à la française, un zeste de pop, une pincée jazzy.

C’est l’histoire d’amours qui commencent mal, qui n’en finissent pas ou qui n’ont jamais commencé.

Où « je t’aime » rime avec « bye bye ».

Où l’on rêve une vie nature, dans le même village, sans aucune affaire, mais avec la manière.

Et comment ça finit ? Devinez quoi …

VooVanT présente son premier EP, EntreBleu. Premier extrait: « Pas de raison qu’on se pâme », disponible sur toutes les plateformes.

Le samedi 25 avril 2026

de 12h00 à 13h20

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T15:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T16:20:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T12:00:00+02:00_2026-04-25T13:20:00+02:00

Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS

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