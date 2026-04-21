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VooVanT présente son premier EP, EntreBleu – Folk – blues – chanson française Parc Georges Brassens PARIS

VooVanT présente son premier EP, EntreBleu – Folk – blues – chanson française Parc Georges Brassens PARIS

VooVanT présente son premier EP, EntreBleu – Folk – blues – chanson française Parc Georges Brassens PARIS samedi 25 avril 2026.

Lieu : Parc Georges Brassens

Adresse : 2, place Jacques-Marette

Ville : 75015 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

En duo avec son bassiste Serge Dejazz, VooVanT (guitare acoustique, chant) présente les chansons de son premier EP, Entrebleu, folk blues à la française, un zeste de pop, une pincée jazzy.
C’est l’histoire d’amours qui commencent mal, qui n’en finissent pas ou qui n’ont jamais commencé.
Où « je t’aime » rime avec « bye bye ».
Où l’on rêve une vie nature, dans le même village, sans aucune affaire, mais avec la manière.
Et comment ça finit ? Devinez quoi …

VooVanT présente son premier EP, EntreBleu. Premier extrait: « Pas de raison qu’on se pâme », disponible sur toutes les plateformes.
Le samedi 25 avril 2026
de 12h00 à 13h20
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T15:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T16:20:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T12:00:00+02:00_2026-04-25T13:20:00+02:00

Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette  75015 PARIS
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