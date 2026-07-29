VOS SENS DESSUS DESSOUS Journée découverte activités de pleine nature Marcilhac-sur-Célé
samedi 12 septembre 2026 · Marcilhac-sur-Célé
Informations pratiques
Marcilhac-sur-Célé
VOS SENS DESSUS DESSOUS Journée découverte activités de pleine nature
Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Découvrir le sport ..
Découvrir le sport … et la nature. Seul, en famille ou entre amis, voilà une occasion de vous initier aux activités de pleine nature dans le cadre idéal de Marcilhac-sur-Célé et de la vallée du Célé. Activités nautiques, sur corde ou terrestres, des activités variées et accessibles vous attendent pour explorer la vallée du Célé, dans l’eau, sur terre et sous terre.
S’aventurer, rencontrer, partager … Cette journée, c’est la promesse d’une aventure “sens dessus dessous” !
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Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie
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English :
Discover the sport ..
L’événement VOS SENS DESSUS DESSOUS Journée découverte activités de pleine nature Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-07-24 par Pnr des Causses du Quercy
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