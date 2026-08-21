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AGENDA · Tonnerre

Votre histoire à Tonnerre Colline du Montbellant Tonnerre

jeudi 3 septembre 2026 · Colline du Montbellant · Tonnerre

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Colline du Montbellant
Adresse
Chemin des Vieux Château
Ville
89700 Tonnerre
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Tonnerre

Votre histoire à Tonnerre

Colline du Montbellant Chemin des Vieux Château Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 16:30:00
fin : 2026-09-03 18:30:00

Date(s) :
2026-09-03

Visites guidées du chantier de fouille et sensibilisation à l’archéologie
préventive. Nouvelles découvertes au sommet de la colline de Montbellant
de l’oppidum gaulois à la ville haute du XVe siècle   .

Colline du Montbellant Chemin des Vieux Château Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Votre histoire à Tonnerre

L’événement Votre histoire à Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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