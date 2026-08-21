Votre histoire à Tonnerre Colline du Montbellant Tonnerre
jeudi 3 septembre 2026 · Colline du Montbellant · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
Votre histoire à Tonnerre
Colline du Montbellant Chemin des Vieux Château Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 16:30:00
fin : 2026-09-03 18:30:00
Date(s) :
2026-09-03
Visites guidées du chantier de fouille et sensibilisation à l’archéologie
préventive. Nouvelles découvertes au sommet de la colline de Montbellant
de l’oppidum gaulois à la ville haute du XVe siècle .
Colline du Montbellant Chemin des Vieux Château Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Votre histoire à Tonnerre
L’événement Votre histoire à Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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