Votre histoire à Tonnerre Colline du Montbellant Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

Votre histoire à Tonnerre

Colline du Montbellant Chemin des Vieux Château Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 16:30:00

fin : 2026-09-03 18:30:00

Date(s) :

2026-09-03

Visites guidées du chantier de fouille et sensibilisation à l’archéologie

préventive. Nouvelles découvertes au sommet de la colline de Montbellant

de l’oppidum gaulois à la ville haute du XVe siècle .

Colline du Montbellant Chemin des Vieux Château Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Votre histoire à Tonnerre

L’événement Votre histoire à Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois