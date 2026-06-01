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Votre plateforme e-commerce est-elle prête pour les 3 prochaines années ?, Blackbird Agency, Strasbourg

Votre plateforme e-commerce est-elle prête pour les 3 prochaines années ?, Blackbird Agency, Strasbourg

Votre plateforme e-commerce est-elle prête pour les 3 prochaines années ?, Blackbird Agency, Strasbourg mardi 23 juin 2026.

Lieu : Blackbird Agency

Adresse : 5 avenue de la marseillaise, Strasbourg

Ville : 67000 Strasbourg

Département : Collectivité européenne d'Alsace

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif : Inscription gratuite dans la limite des places disponibles

Votre plateforme e-commerce est-elle prête pour les 3 prochaines années ? Mardi 23 juin, 18h00 Blackbird Agency Collectivité européenne d’Alsace

Inscription gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T18:00:00+02:00 – 2026-06-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T18:00:00+02:00 – 2026-06-23T22:00:00+02:00

Les mêmes défis, quelle que soit votre plateforme.
Magento, Shopify, PrestaShop, Sylius… les défis e-commerce restent les mêmes.
Le e-commerce évolue vite. Trop vite, parfois.
Certaines décisions techniques ou business, anodines aujourd’hui, peuvent freiner votre croissance demain.
Rendez-vous le 23 juin 2026 à partir de 18h à Strasbourg.
Événement réservé aux commerçants et e-commerçants.

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Facilis partagera son retour d’expérience sur la migration de sa boutique en ligne de Drupal Commerce vers Sylius. Sylius Prestashop

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