Votre plateforme e-commerce est-elle prête pour les 3 prochaines années ?, Blackbird Agency, Strasbourg

Votre plateforme e-commerce est-elle prête pour les 3 prochaines années ? Mardi 23 juin, 18h00 Blackbird Agency Collectivité européenne d’Alsace

Inscription gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T18:00:00+02:00 – 2026-06-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T18:00:00+02:00 – 2026-06-23T22:00:00+02:00

Les mêmes défis, quelle que soit votre plateforme.

Magento, Shopify, PrestaShop, Sylius… les défis e-commerce restent les mêmes.

Le e-commerce évolue vite. Trop vite, parfois.

Certaines décisions techniques ou business, anodines aujourd’hui, peuvent freiner votre croissance demain.

Rendez-vous le 23 juin 2026 à partir de 18h à Strasbourg.

Événement réservé aux commerçants et e-commerçants.

Blackbird Agency 5 avenue de la marseillaise, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.payplug.com/fr/landing/event-ecom-blackbird-facilis-payplug/?utm_campaign=45275312-20260623_Afterwork%20Blackbird%20et%20Facilis&utm_source=Email&utm_medium=Blackbird »}]

Facilis partagera son retour d’expérience sur la migration de sa boutique en ligne de Drupal Commerce vers Sylius. Sylius Prestashop