Vous avez dit Prédateurs ? Les Gilats Toucy samedi 24 octobre 2026.

Toucy

Vous avez dit Prédateurs ?

Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:30:00

fin : 2026-10-24 21:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Rendez-vous avec l’association Pôle Grands Prédateurs

L’association Pôle Grands Prédateurs nous fait le plaisir de venir à la Pyramide du Loup pour une journée consacrée aux prédateurs. L’un de ses membres, Mickaël PAUL, va nous parler de ces espèces essentielles à nos milieux. Il va nous partager aussi les actions de leur structure et proposer des ateliers pour petits et grands à cette occasion. Projections de films également. .

Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Vous avez dit Prédateurs ?

L’événement Vous avez dit Prédateurs ? Toucy a été mis à jour le 2026-06-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)