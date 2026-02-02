Vous avez du pot (connecté) ! 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

Vous avez du pot (connecté) !

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Venez apprendre à concevoir un pot connecté capable d’arroser automatiquement vos plantes les plus sensibles !

Vous aimeriez avoir des plantes vertes dans votre logement mais vous vous absentez souvent ou vous oubliez régulièrement de les arroser ? Vous avez du pot on a la solution ! En 2h, nos médiateurs et médiatrices vous apprendront comment concevoir votre propre pot connecté capable d’alimenter en eau vos végétaux les plus sensibles. Au terme de cet atelier, vous pourrez repartir avec les plans du prototype, la liste des pièces et le code informatique de programmation de l’arrosage automatique. Vous n’aurez plus qu’à venir fabriquer votre pot un mercredi ou un samedi après-midi de votre choix.

Rendez-vous le 18 mars 2026, de 14h à 16h. N’oubliez pas de vous inscrire, c’est gratuit ! .

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vous avez du pot (connecté) !

L’événement Vous avez du pot (connecté) ! Caen a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Caen la Mer