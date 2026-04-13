« Vous, qu’est ce que vous faites ? », Château de Fontainebleau, Fontainebleau

« Vous, qu’est ce que vous faites ? » Dimanche 7 juin, 17h30 Château de Fontainebleau Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Architecte de formation devenue une artiste majeure de la scène de l’art contemporain au Maroc, Amina Agueznay a travaillé avec plus de 120 artisans et artisanes pour concevoir une installation artistique monumentale au sein du premier pavillon national du Maroc pour la 61e Biennale d’art de Venise. Un choix qui confirme la place de premier plan désormais accordée à une approche artistique participative dans l’art contemporain. Cheffe d’orchestre, Amina Agueznay dirige autant qu’elle aime travailler avec ses mains.

C’est autour d’une question qui lui est souvent posée à l’évocation de son travail participatif « Vous, qu’est ce que vous faites? que l’artiste dialoguera avec Yasmina Naji, éditrice et fondatrice du centre d’art contemporain Kulte, à Rabat. L’importance des savoirs vernaculaires et leur influence dans son œuvre contemporaine seront également évoqués.

Château de Fontainebleau Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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