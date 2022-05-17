Vous voulez créer votre entreprise, comment faire ?, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Vous voulez créer votre entreprise, comment faire ? 17 – 19 mai 2022 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-05-17T10:00:00+02:00 – 2022-05-17T17:00:00+02:00

Fin : 2022-05-19T10:00:00+02:00 – 2022-05-19T17:00:00+02:00

Cette formation de 3 jours, concrète, pratique, ludique, facilite l’acquisition de techniques et d’outils indispensables au créateur.

Elle s’adresse à tout porteur de projet, peu importe le domaine de création ou le niveau de qualification. Venez comme vous êtes !

Participation obligatoire aux 3 séances.

Atelier proposé dans le cadre de la Semaine pour l’emploi organisé par la Mairie de Paris.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

10h-17h [ATELIER] Pour acquérir des techniques et des outils indispensables quand on crée une entreprise !