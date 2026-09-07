Vox, Médiathèque Jacques Dupin, Privas

Informations pratiques

Vox Vendredi 2 octobre, 19h30 Médiathèque Jacques Dupin Ardèche

Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

45 minutes de rires, de questionnements, de mystères et d’impossible, à propos de nous, à propos du monde.

Un spectacle sur le mensonge, en quête d’une magie qui ne serait pas du semblant…

A travers hypnose, fakirisme et mentalisme, première route par laquelle nos récits se sont propagés, nos mythes, nos légendes, nos rêves… et nos mensonges bien sûr.

Par la Subliminale Compagnie

Adultes et jeunes à partir de 6 ans. Gratuit. Réservation conseillée.

Offert par l’Association des Amis de la Médiathèque

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Biblis en folie 2026

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