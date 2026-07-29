Voyage au cœur du Moyen-Âge Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Voyage au cœur du Moyen-Âge

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 18:30:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

À partir de 6 ans

Bon jour, sieur Guillaume, né à Machaut. Nous sommes venus découvrir la somme de vos œuvres que vous avez volontairement réunies au XIVème siècle dans un unique manuscrit. Entrer dans l’œuvre de Guillaume de Machaut, c’est jouer sa musique et chanter sa poésie, réveiller la danse ! C’est interpréter les enluminures, côtoyer des personnages, dont Machaut en personne, c’est voir l’architecture, la nature omniprésente … Grâce à la magie de la vidéo, le manuscrit s’anime, les musicien·nes s’incrustent sur l’écran, le livre vie, il devient spectacle !

Distribution complète

Ensemble Obsidienne, voix et instruments du Moyen Âge,

Direction Emmanuel Bonnardot

Vidéos de François Demerliac à partir des manuscrits de Guillaume de Machaut (XIVème siècle)

Compagnie Obsidienne

Durée 1H .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Voyage au cœur du Moyen-Âge

L’événement Voyage au cœur du Moyen-Âge Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais