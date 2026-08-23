Voyage au temps des meuniers, Moulin de Trémel, Néant-sur-Yvel

Informations pratiques

Voyage au temps des meuniers 19 et 20 septembre Moulin de Trémel Morbihan

La visite guidée se fait par groupe de 20 personnes avec un départ toutes les quarante minutes environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En janvier 2023 le moulin de Trémel a bien piètre allure. Le toit est crevé en plusieurs endroits, les fenêtres ont perdu leurs vîtres et sont en lambeaux. A l’intérieur, les planchers sont pourris et les mécanismes menacés.

Autrefois à la campagne, le moulin était un élément important de la vie et de l’économie rurale. C’est pour ne pas jeter aux oubliettes tout ce patrimoine que l’association Les Amis du moulin de Trémel, après une restauration importante du site, vous propose de franchir la porte du moulin. Bien sûr on vous expliquera comment fonctionnait le moulin. Mais la visite guidée est truffée de petites histoires. Elles vous racontent la vie et les traditions pratiquées dans nos campagnes jusqu’au début du 20° siècle. Le visiteur plonge alors dans une époque pas si lointaine mais déjà bien différente.

Pendant plus d’une heure, on vous propose un véritable voyage dans le passé de vos aïeux : des souvenirs pour certains, une découverte pour d’autres.

Moulin de Trémel 5 Moulin de Trémel 56430 Néant-sur-Yvel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne 0297930890 https://moulindetremel.wordpress.com/ Moulin à eau de Trémel à Néant sur Yvel Parking

Le moulin était autrefois un élément important de la vie et de l’économie rurale.

Belna©