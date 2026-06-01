Voyage culinaire, Domaine de la Bedosse, Alès

Voyage culinaire Samedi 13 juin, 09h00 Domaine de la Bedosse Gard

145 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Avec Karine – La Fée des Âmes.

Domaine de la Bedosse 1503 Chemin du Mas de la Bedosse, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 79 87 24 »}]

Apprendre à cuisiner et manger en conscience, se reconnecter à soi à travers l’alimentation, découvrir des clés simples pour mieux nourrir son corps et explorer le lien entre alimentation et énergie.