Voyage culinaire, Domaine de la Bedosse, Alès
Voyage culinaire, Domaine de la Bedosse, Alès samedi 13 juin 2026.
Voyage culinaire Samedi 13 juin, 09h00 Domaine de la Bedosse Gard
145 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00
Avec Karine – La Fée des Âmes.
Domaine de la Bedosse 1503 Chemin du Mas de la Bedosse, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 79 87 24 »}]
Apprendre à cuisiner et manger en conscience, se reconnecter à soi à travers l’alimentation, découvrir des clés simples pour mieux nourrir son corps et explorer le lien entre alimentation et énergie.
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