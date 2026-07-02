Voyage en Inde, Auditorium – salle Sauguet, Bordeaux

Informations pratiques

Voyage en Inde Samedi 24 avril 2027, 11h00 Auditorium – salle Sauguet Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-24T11:00:00+02:00 – 2027-04-24T11:30:00+02:00

Fin : 2027-04-24T11:00:00+02:00 – 2027-04-24T11:30:00+02:00

Famille | Concert à partir de 3 ans

Au fil des mélodies indiennes qui ont bercé son enfance, Mitesh Khatri invite les tout-petits à un voyage tout en douceur. Une découverte à partager en famille, dans l’intimité de la salle Sauguet de l’Auditorium de Bordeaux.

Programme

Berceuses indiennes en langue Hindoue

En savoir plus

Auditorium – salle Sauguet 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701280-voyage-en-inde »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-voyage-en-inde-88091 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Famille